شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. وكالة الفضاء المصرية تطلق القمر الصناعى "طيبة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق مصربعد قليل، القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، فى تمام الساعة 11:08 مساءً بتوقيت مصر. وتتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم فى القمر الصناعي " طيبة -1 " عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية. Advertisements وبإطلاق القمرالمصرى" طيبة -1 " تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.

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