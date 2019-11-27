شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات الخيل العربى الأصيل.. دم حار ورقبة مقوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصان أو الفرس العربى المصرى الأصيل من أرقى عائلات الخيول العربية، قوى وذو دم حار، ويعرف بقوة بنائه الجسمانى وجماله وتناسق قوامه ونقاوة وعائه الجينى وانسياب جسده وقدرته على التحمل والعيش فى أصعب الظروف المعيشية.

ويقدم ”الخليج 365” مواصفات الفرس العربى الأصيل..

- تناسق الأعضاء والرأس الجميل، والعيون المستديرة الواسعة والأذنان الصغيرتان.

- عظمة الأنف المقعرة وفتحات الأنف الواسعة والرقبة الكبيرة المقوسة واستقامة الأرجل.

- يتراوح الطول بين 145و 155 سم ،و له قاعدة بيانات تشمل شهادة ميلاد، واسم الحصان ونسبه لوالديه .

- يتميز بسلالة أجداده حتى الجد الخامس ،ضمانا لعدم اختلاط الأنساب والحفاظ على السلالة العربية الأصيلة.

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- الفرس العربى الاصيل ينتمى لـ5 عائلات ، الصقلاوية والدهمانية والكحيلانية والصبيانية والهدبانية" .

- تعتبر محطة الزهراء معقلا للحصان الأصيل للحفاظ على دماء الخيل العربى المصري الأصيل.

- الفرس العربى من أرقى عائلات الخيول العربية حيث يتم استخدامه لتحسين كل الخيول العربية.