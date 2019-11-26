شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعين محمود فؤاد نائبا لرئيس حي الدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمود فؤاد، من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، للعمل نائبا لرئيس حي الدقي، وذلك تزامنا مع خطة الدولة في ضخ دماء جديدة شابة للعمل بالأجهزة المحلية لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال راشد، في وقت سابق، إنه تم حل 96% من الشكاوى الواردة من مواطني المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ورد 897 شكوى للمحافظة خلال الشهر الحالي، وذلك حرصا من المحافظة على التواصل مع مواطنيها والرد على كافة الشكاوى وحلّها.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام برفع مستوى الأداء والتواصل مع المواطنين لحل أي مشاكل يواجهونها، فضلا عن متابعة أعمال رفع الإشغالات والنظافة وإزالة مخالفات البناء.