شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1» (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وكالة الفضاء المصرية، القمر الصناعي «طيبة 1» المتخصص في الاتصالات، في الساعة 11.8 مساء الثلاثاء، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، الذي يقع على بعد 36 ألف كم من سطح الكرة الأرضية.

ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات «طيبة 1»، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة «آريان سبيس» وشركة «إيرباص»، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.