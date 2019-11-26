شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1» خلال دقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وكالة الفضاء المصرية أنه سيُجرى إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات «طيبة 1»، مساء الثلاثاء في الساعة 11.9. وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصي، في تصريحات صحفية، أن الشركة الفرنسية أكدت أن الأحوال الجوية تسمح بإطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1» في الموعد المحدد دون تأجيل.

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