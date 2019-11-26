شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف تسرق التطبيقات معلومات المستخدمين عبر السوشيال».. خبير تكنولوجي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، طريقة حماية كل شخص لبياناته الشخصية من الاختراق في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ذكر أن هناك تطبيقات تستغل تسجيل الدخول إلى الفيس بوك وتويتر لسرقة معلومات المستخدم الشخصية.

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وأضاف «مصطفى» في مداخلة هاتفية، أن الشخص عندما يجد تطبيقا يود المشاركة فيه يقوم بالاستسهال من خلال التسجيل عبر «فيس بوك»، بدلًا من أن يقوم بعمل حساب جديد في هذا التطبيق، وتظهر أمامه رسالة تحذيرية من «فيس بوك» مضمونها بأن بياناته الشخصية سيتم مشاركتها مع إحدى الجهات الأخرى، ولكن الشخص يقوم بالضغط على «موافق» دون قراءة الرسالة التحذيرية.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن هناك أزمة كبيرة حدثت أثناء الانتخابات الأمريكية السابقة، حيث تم تسريب معلومات شخصية عن 100 مليون حساب على «فيس بوك»، موضحًا أنه يجب على الشخص الذي يود المشاركة في أي تطبيق أن يقوم بالتسجيل في هذا التطبيق وليس التسجيل عبر «فيس بوك» حتى لا يتم نقل المعلومات الشخصية للتطبيق.

وتابع :«هناك تطبيقات تقوم بسرقة البيانات الشخصية واستخدامها في أغراض عديدة منها الأغراض الإعلانية، وهناك تطبيقات تقوم بالنشر نيابة عن صاحب الأكونت».