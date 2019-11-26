شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: غيّرنا اسم قرية «أبو عرصة» لـ«بلقاس أول».. ونبحث تغيير اسم شارع حسن البنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم تغيير اسم قرية «أبوعرصة» إلى «بلقاس أول»، بناء على رغبة أهالي القرية، موضحًا أن هناك لجنة بالمحافظة تُسمى «المسميات» تبحث دائما في طلبات بعض المواطنين بشأن تغيير اسم القرى أو أسماء الشوارع بناء على رغبة الأهالي.

وأضاف «شاروبيم»، خلال مداخلة هاتفية، أن تغيير اسم القرية جاء بعد أخذ موافقة الأمن وكافة الجهات المعنية، حيث سيتم تغيير اسم الشارع في بطاقات الرقم القومي للمواطنين، مضيفًا: «كان لازم نبلغ الأمن عشان خاطر لو فيه متبلغ عنه وهو في القرية دي لازم نخطر الأمن إن اسم القرية اتغير».

وعن اسم شارع «الشهيد حسن البنا»، ذكر محافظ الدقهلية أنه تقدم مجموعة من المواطنين منذ شهر تقريبا من أجل تغيير اسم شارع «حسن البنا» في ميت غمر، ويتم دراسة الموضوع الآن بالمشاركة مع بعض أعضاء المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب وأهالي الشارع من أجل الاستقرار على اسم جديد.