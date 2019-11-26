- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..معلومات الوزراء: وكالة فيتش تتوقع انخفاض الأسعار خلال 5سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على توقعات وكالة فيتش الدولية باستقرار المعدلات المنخفضة للأسعار فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الانخفاض الذى بدأ فى عام 2018 ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.
وكان المركز قد نشر وفقا لوكالة بلومبرج إن مصر أصبحت بين أعلى دول العالم فى سعر الفائدة الحقيقى بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، مشيرة إلى سعر الفائدة اقترب من 8.5% متجاوزا نظيره فى روسيا وتركيا وأوكرانيا، ومقتربا لعدد قليل من الأسواق الناشئة كالأرجنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف..معلومات الوزراء: وكالة فيتش تتوقع انخفاض الأسعار خلال 5سنوات مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.