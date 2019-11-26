تعرف على جهود الحملات الأمنية في 4 محافظات خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القليوبية، المنيا، الفيوم، الغربية) حملات أمنية مكبرة، لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة في محافظة الغربية عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، و12 قضية اتجار بالمخدرات، و5 قطع سلاح أبيض، و52 قضية تموينية، و1329 مخالفة مرورية، وتنفيذ 4066 حكم قضائي متنوع.

ونجحت الحملة بمحافظة الفيوم في ضبط 10 قطع سلاح ناري، و2 قضية اتجار بالمخدرات، و83 قضية تموينية، و1119 مخالفة مرورية، وتنفيذ 996 حكم قضائي متنوع.

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كما ضبطت مديرية أمن القليوبية 8 قطع سلاح ناري، و22 قضية اتجار بالمخدرات، و31 قضية تموينية، و1518 مخالفة مرورية، وتنفيذ 8028 حكم قضائي متنوع.

وتمكنت مديرية أمن المنيا من ضبط 17 قطعة سلاح ناري، و6 قضايا اتجار بالمخدرات، و52 قضية تموينية، و3989 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1753 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.