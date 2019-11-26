"القبض على مسجل هارب من 422 حكمًا وحبس المتهمين بقتل دجال المريوطية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة 6 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم لـ 3 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في كرداسة، لجلسة 3 ديسمبر المقبل.

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 4 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 4 ديسمبر المقبل.

تأجيل محاكمة 37 متهمًا في الاستيلاء على أموال مصابي الثورة لـ27 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابي وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث ثورة يناير، لجلسة 27 يناير.

الداخلية": كشف ملابسات العثور على "هيكل عظمي" في أرض زراعية بدمياط

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأرض زراعية بدمياط، وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد إلى مركز شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط بلاغ بالعثور على جثة عبارة عن "هيكل عظمي" بكامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية "محاطة بسور مهجور" بدائرة المركز.

القبض على مسجل خطر هارب من 422 حكما قضائيا في الفيوم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية الخطرة، هاربًا من تنفيذ 422 حكما قضائيا بمحل اختبائه بإحدى قرى مركز شرطة طامية بالفيوم.

للتشهير بزميلهم على "فيس بوك".. ضبط 4 طلاب ثانوي في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على 4 طلاب بالمرحلة الثانوية، لقيامهم بتكبيل آخر، وتصويره ونشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كان مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية تبلغ من إحدى السيدات، ونجلها مقيمان بندر ديرب نجم، بتضررهما من 4 أشخاص "طلاب بالمرحلة الثانوية، مقيمين بذات الناحية، لقيامهم بتكبيل نجلها، وتصويره ونشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المعارضات" تُجدد حبس ربة منزل وآخر لاتهامهما بقتل دجال "ترعة المريوطية"

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ربة منزل، وخطيب شقيقتها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل دجال في منطقة الطالبية، بعدما هدد المتهمة الأولى بفضح علاقته غير الشرعية بها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ربة منزل، تدعى "رانيا"، تركت زوجها منذ فترة بعد خلافات بينهما، ولديها طفلان أكبرهما يبلغ من العمر 7 سنوات فاقد للنطق منذ ميلاده، وتعرفت على المجني عليه، الذي ادعى أنه معالج روحاني وقادر على علاجه.