عاتبه على معاكسة شقيقته فقتله.. عاطل يمزق طالبا جامعيا في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بقتل طالب جامعى لمعاتبته على معاكسة شقيقته بألفاظ خارجة في الزاوية الحمراء.

تلقى مأمور قسم الزاوية الحمراء إخطارا من المستشفى بوصول طالب جامعي ٢١ سنة، جثة هامدة؛ إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسد‪.‬

بسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره "عاطل" بالاعتداء بالضرب على نجله، وإحداث إصابته أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته (تلميذة بالمرحلة الإعدادية ١٥ سنة) ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم في أحد الأمكنة المعدة له، واعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.‎