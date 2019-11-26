ضبط كيلو أفيون بحوزة عاطلين في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة مكبرة استهدفت مروجي الكيف بقطاع الجنوب بالتنسيق مع ضباط مباحث المعصرة.
معلومات سرية وردت لضباط مكافحة المخدرات باتجار عاطلين في المواد المخدرة، وأنهما يتخذان منطقتي حلوان والمعصرة مسرحا لنشاطهما الإجرامي.
بتقنين الإجراءات وتتبع خط سير المتهمين، أمكن ضبط كلا من: "ش .م." 48 سنة مقيم بسوهاج، و"م . ع." عاطل ومقيم بدائرة قسم المعصرة وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الأفيون في أثناء استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" بشارع جمال عبد الناصر إضافة إلى هاتفين محمول ومبلغ مالي.
أمام العميد محمد الشرقاوى رئيس قطاع الجنوب، أقر المتهمان بحيازتهما للأفيون للاتجار، والهاتفين للتواصل مع العملاء، والمبلغ حصيلة تجارتهما غير المشروعة.
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