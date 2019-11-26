السيسي: تنفيذ التأمين الصحي الجديد بجميع المحافظات خلال 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر وأ ش أ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مظلة التأمين الصحي الشامل سوف تشمل كافة أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات وفق خطة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عامًا.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي عقب تفقده، اليوم الثلاثاء، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد.

وأشار الرئيس إلى أن العام المقبل يشهد بدء تنفيذ المنظومة لتشمل عدة محافظات كمرحلة أولى، هي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان إلى جانب بورسعيد.

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وأشار الرئيس إلى أن الدولة سوف تتحمل جانبًا أساسيًا من دعم منظومة التأمين الصحي، إلى جانب أن كل مواطن سوف يتحمل نسبة محددة من علاجه ووفق قواعبد مقررة، إلى جانب المساهمات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني بهذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود أبناء الشعب المصري جميعًا بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان نجاح هذه المنظومة التي تعد حلمًا من أحلام الشعب المصري والتي كانت مؤجلة منذ عقود.

وأكد الرئيس السيسي أهمية حرص أبناء الشعب المصري جميعًا على تكاتفهم لأن هذه الوحدة هي السياج القومي الحامي لهم لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهم، مشيرًا إلى أهمية حفاظ كل طرف لحريات الآخر الدينية وآرائه ومعتقداته واحترام خصوصياته بما يحافظ على أن يعيش الجميع في سلام ووئام خاصة وأنهم متساوون في سائر الحقوق والواجبات.

وأوضح الرئيس السيسي أن الحكومة تبذل أقصى جهدها من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء ، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست الوزراء فقط بل جميع من يقع على عاتقهم عبئ مسؤولية العمل الحكومي وأنه على الجميع أن يؤدوا عملهم على النحو الأكمل والأمثل .

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