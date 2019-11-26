وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر "طيبة 1" 11.8 مساء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

قالت الدكتورة غادة عامر، المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية، إنه سيتم إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"، الساعة 11:08 مساء اليوم.

وتعد هذه المرة، هيّ المحاولة الثالثة لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات"، بعدما فشلت المحاولتين السابقتين؛ لأسباب فنية خلال المرة الأولى، وبسبب سوء الأحوال الجوية في المحاولة الثانية.

وأكدت عامر لمصراوي، أنه تم التأكد من استقرار الظروف الجوية وملائمة سرعة الرياح لإطلاق القمر الصناعي المصري.

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ومن المقرر إطلاق القمر المصري الأول للاتصالات من قاعدة جويانا بمدينة كورو بأمريكا الجنوبية على متن الصاروخ أريان ٥، التابع لشركة أريان سبيس الفرنسية.

ويصل وزن القمر الصناعي المصري الأول في مجال الاتصالات "طيبة 1"، إلى 5.6 طن، ليقضي في مداره 15 عامًا هي عمره الافتراضي، بالتعاون بين شركة "إلينا سبيس" وشركة "إيرباص"، ليعمل على تقوية شبكة الاتصالات في مصر.

ومن المتوقع أن يسهم في نهضة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة، ويدعم أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب، ويوفر خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل وشمال أفريقيا، ليدعم مسيرة مصر الأفريقية في 2019، خاصة بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي واستضافتها وكالة الفضاء الأفريقية.​