وزير التعليم يرد على المطالبة بفتح ملكية الأجانب في المدارس الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

ردّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على المطالبة بعدم وضع حد أقصى لملكية الأجانب في المدارس الدولية.

وقال "شوقي"، إن وضع حد أقصى لمساهمة الأجانب في حصص ملكية المدارس الدولية بنسبة 20% له أهداف أمنية وتعليمية "لمنع الاستحواذ على المدارس المصرية وحماية هوية أبنائنا الطلاب من بعض الممارسات الخاطئة".

وأشار إلى أن هذا القرار لا يطبق بأثر رجعي، وأنه سيتم البت في الحالات المقدمة فوق هذه النسبة وفقًا لأسباب كل حالة، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الاستثمار بشكل قوي ولكن نسعى لفرض الانضباط في نفس الوقت والمحافظة علي الهوية المصرية.

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يأتي ذلك بعد أن خاطب عدد من المستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصا في المدارس الخاصة المصرية، سفارات بلادهم الأسبوع الماضي للتدخل لدى وزارة التربية والتعليم بشأن القرارين الصادرين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين بوضع حد أقصى 20% لملكية الأجانب في المدارس.

وجرى تطبيق الحد الأقصى على جميع الأجانب، بمن فيهم المصريين ذوي الجنسية المزدوجة، والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والهيئات.

ويلزم القراران المستثمرين بتقديم مستندات تحدد ملكيتهم، مع عدم السماح لهم ببيع أي سهم دون موافقة مسبقة.

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