من إعداد القانون حتى تطبيقه.. 5 محطات في رحلة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء من بورسعيد، منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وقال الرئيس السيسي: "إيمانا منا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم، وانطلاقا من مدينة بورسعيد الباسلة، أعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية".

ويستعرض الخليج 365، المحطات التي مرت بها منظومة التأمين الصحي الشامل، منذ إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مرورًا بموافقة مجلس النواب عليه، ثم البدء في تنفيذه على أرض الواقع.

إقرار القانون

عكفت عدة حكومات خلال السنوات الماضية، على إعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حتى أعلن مجلس الوزراء أواخر أكتوبر 2017، الموافقة بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.

لم يستغرق مشروع القانون طويلًا في مناقشته داخل مجلس النواب، حتى أعلن الدكتور علي عبدالعال منتصف ديسمبر 2017، الموافقة على قانون التأمين الصحي، لتبدأ الحكومة إجراءات تنفيذه على أرض الواقع.

وفي مايو 2018، أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والتي جاءت في 69 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

تجهيز بورسعيد للتطبيق

عملت وزارة الصحة على تجهيز محافظة بورسعيد باعتبارها أولى محافظات التي يُطبق فيها التأمين الصحي الشامل، سواءً برفع كفاءة وحدات طب الأسرة والمراكز الصحية، فضلًا عن المستشفيات، وتأهيل الكوادر البشرية.

وخلال العام الماضي، استمرت جولات وزير الصحة السابق أحمد عماد راضي، ثم الوزيرة الحالية هالة زايد بمحافظة بورسعيد؛ لمتابعة التجهيزات الجارية بمنشآت التأمين الصحي الجديد، والتأكد من انتهاء العمل بمستشفيات المحافظة، بجانب مراكز ووحدات طب الأسرة.

والمستشفيات هي: مستشفى الحياة (بورفؤاد العام)، والسلام (بورسعيد العام)، والتضامن ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى النصر التخصصي للأطفال وبه قسمًا للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف الدكتور مجدى يعقوب، ومستشفى الزهور التخصصي للجراحة، والمبرة.

التشغيل التجريبي

بدأت وزارة الصحة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد، لمدة شهرين في الفترة من مطلع يوليو الماضي وحتى مطلع سبتمبر.

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وفي هذه الفترة، دعت وزارة الصحة، المواطنين بمحافظة بورسعيد، بسرعة التوجه لأقرب مركز صحة أولية، لعمل الفحص الطبي الشامل مجانًا، والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص، إذ تتيح المنظومة للعائلة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة في أي وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة وجودة عالية.

وخلال شهرين من التشغيل التجريبي للمنظومة، تم إجراء 3693 عملية جراحية بعضها لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، مثل تجميل وإصلاح الحول والجفون، وزراعة قوقعة، وترقيع وزرع قرنية.

التشغيل الفعلي

مطلع سبتمبر الماضي، انطلق التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ليكتمل أداء هيئات إدارة المنظومة لتوفير الخدمات العلاجية الطبية لـ920 ألف مواطن في المحافظة.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 527132 مواطنًا من مواطني بورسعيد بالمنظومة الجديدة منذ بدء التسجيل في يوليو الماضي من خلال 29 وحدة ومركز صحة أسرة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 3234 عملية جراحية كبرى و611 عملية جراحية تم إجراؤها لأول مرة بالمحافظة.

وأعلنت منظومة التأمين الصحي، الانتهاء من قوائم الانتظار لجراحات قلب الأطفال بمحافظة بورسعيد، وهي الجراحات التي تمت من خلال فريق جراحة قلب الأطفال بالمستشفى، بصورة مجانية.

تجهيز محافظات المرحلة الأولى

في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة، البدء في أولى إجراءات الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من المنظومة، وتشمل: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.

وجرى فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ الأول من أكتوبر، بعد بدء التشغيل الفعلي في بورسعيد.

خلال هذه الفترة، نجحت المنظومة في تسجيل 486873 مواطنًا، وفتح 120210 ملف عائلي، في كلٍ من الإسماعيلية: (207267 مواطنا)، السويس (48344 مواطنًا)، الأقصر (127088 مواطنًا)، أسوان (92277 مواطنًا) وجنوب سيناء (11897 مواطنًا)، وذلك عبر أكثر من 117 وحدة ومركز صحة أسرة في المحافظات الخمس.

ووجه الرئيس السيسي بالإطلاق التجريبي للمنظومة، في محافظتي: جنوب سيناء والأقصر، بداية من مارس المقبل.

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