أخبار مصر | برلمانية: سيناء ستصبح من أكبر المناطق الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: سيناء ستصبح من أكبر المناطق الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت "درويش"، إن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية قضى على الإرهاب بشكل كبير فى سيناء، والآن يقوم بتنميتها وفتح المشاريع والمصانع العملاقة حتى تعود أرض الفيرو إلى مكانتها الحقيقية.
وأضافت وكيل اللجنة أن هذه المشاريع تأتى استكمال للمشروعات القومية العملاقة التي يرعاها الرئيس السيسي، منذ تولية مقاليد البلاد لتنشيط الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وجذب الاستثمار والمثتسمرين الأجانب لمصر، مشيدة بحديث الرئيس السيسي: "أنا بقول كل حاجة ليكم بكل صدق وشفافية، وأنا هتحاسب قدام ربنا على كل كلمة بقولها، وإذا كنتم تريدون نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، لا بد من تطبيق الأساس الذى تم بناء المنظومة عليه".
وأوضحت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي أقتحم جميع القطاع التى تحتاج إلى تنمية فى مصر، سواء صحة أو تعليم أو بنية تحتية ومشروعات قومية جميعها تصب فى صالح المواطن المصري.