أخبار مصر | برلمانية: سيناء ستصبح من أكبر المناطق الاقتصادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: سيناء ستصبح من أكبر المناطق الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الجديدة بنطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، فى مجالات الإسكان والطرق وتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية، وتفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، مؤكدة أن منطقة القناة سوف تصبح من أكبر المناطق الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وسوف تنقلها نقلة حضارية غير مسبوقة.

وقالت "درويش"، إن الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية قضى على الإرهاب بشكل كبير فى سيناء، والآن يقوم بتنميتها وفتح المشاريع والمصانع العملاقة حتى تعود أرض الفيرو إلى مكانتها الحقيقية.

وأضافت وكيل اللجنة أن هذه المشاريع تأتى استكمال للمشروعات القومية العملاقة التي يرعاها الرئيس السيسي، منذ تولية مقاليد البلاد لتنشيط الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وجذب الاستثمار والمثتسمرين الأجانب لمصر، مشيدة بحديث الرئيس السيسي: "أنا بقول كل حاجة ليكم بكل صدق وشفافية، وأنا هتحاسب قدام ربنا على كل كلمة بقولها، وإذا كنتم تريدون نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، لا بد من تطبيق الأساس الذى تم بناء المنظومة عليه".

وأوضحت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي أقتحم جميع القطاع التى تحتاج إلى تنمية فى مصر، سواء صحة أو تعليم أو بنية تحتية ومشروعات قومية جميعها تصب فى صالح المواطن المصري.