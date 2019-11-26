أخبار مصر | "رضوان" يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر اتحاد البرلمان الأفريقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رضوان" يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر اتحاد البرلمان الأفريقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان الأفريقي، الجلسة الختامية لليوم الثاني، لإقرار جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر ومناقشة وعرض تقرير الأمانة العامة وتلقي طلبات المناقشة والمداخلات الخاصة بوفود الدول المشاركة في ضوء تنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر، وإقرار برنامج العمل السنوي.

وكذلك، بحث وإقرار مشروع موازنة العام الحالي للعام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى بحث واقرار مشروع جدول أعمال المؤتمر ٤٢ ومشروع جدول أعمال الدورة ٧٦ للجنة التنفيذية.

جدير بالذكر، ان اتحاد البرلمان الافريقي يهدف إلى الجمع بين المؤسسات البرلمانية لجميع دول إفريقيا، وتشجيع الاتصالات بين البرلمانيين الأفارقة والعالميين، وتعزيز الديمقراطية والسلام وتعزيزهما.