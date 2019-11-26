أخبار مصر | طارق شوقي يلتقي وزير التعليم بجنوب السودان لبحث التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق شوقي يلتقي وزير التعليم بجنوب السودان لبحث التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، الدكتور دنج دنج هوك ياي وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، والوفد المرافق له، وذلك بديوان عام الوزارة.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان.

وناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين والاستعانة بالخبرات المصرية والتعاون لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، وذلك من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية وتدريب المعلمين.

Advertisements

وأكد الدكتور طارق شوقي، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع دولة جنوب السودان في تطوير النظام التعليمي بجنوب السودان.

وثمن الدكتور دنج دنج هوك ياي وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، جهود الدولة المصرية في دعم دولة جنوب السودان وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير نظام التعليم بجنوب السودان.