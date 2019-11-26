أخبار مصر | بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأمر البرلمان.. أبرز الراحلين بالتعديلات الوزارية ومفاجآت في الحكومة الجديدة (ملف خاص) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرأي العام المصري حالة من الترقب بشأن التعديلات الوزارية الجديدة، ألا أن جاء وقت الحسم بعد إعلان المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، بأن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة الخميس المقبل، لما ورد لرئيس المجلس كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وهو الأمر الذي استدعى عقد تلك الجلسة الطارئة، ومن المُتوقع أن تناقش فعاليات الجلسة التعديلات الوزارية الجديدة وإقرارها.

قانونية تجديد مدة محافظ البنك المركزي؟

عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة "277" من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي، فإن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

أبرز الراحلين عن الحكومة

ووفقًا لمصادر "الخليج 365" الخاصة، فأن التعديلات الوزارية الجديدة ستطال حقائب: "البيئة، التضامن، القوى العاملة، الزراعة، الصحة، قطاع الأعمال، التموين، التعليم العالي"، مع إمكانية دمج وزارتي الآثار والسياحة؛ وذلك بسبب التشابك في وظيفتهما، وفصل وزارتي الاستثمار عن التعاون الدولي، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام.

هل يجوز عقد جلسة طارئة لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة؟

ووفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فلرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

أداء وزراء المجموعة الاقتصادية

من جانبه، توقع النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن التعديل الوزاري المُرتقب سيشمل أكثر عدد من الحقائب الوزارية الخدمية والاجتماعية ومنها: "الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، التربية والتعليم، القوى العاملة، والتنمية المحلية".

وأضاف لـ "الخليج 365"، أن الأداء الخدمي والاجتماعي للوزراء في الفترة الماضية كان أكثر صعوبة من أداء وزراء المجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أنه بالرغم من تحسن الاقتصاد المصري إلا أن المواطنين لم يشعروا بذلك، مُشيرًا إلى أن النجاح الاقتصادي لم يظهر نتيجة ضعف تطبيق السياسيات الخدمية والاجتماعية للمواطن.

وحول أداء الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال بدراوي، إن الوزير أخفق في أداء مهامه بشكل كبير، مؤكدًا أنه لم يقوم بعقد أي زيارات ميدانية للفلاحين أو المناطق الريفية بشكل عام ولم يحضر أو شارك في اجتماعات الجمعيات الزراعية، فهو رجل أكاديمي فقط، وعن أداء المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وأكد "بدراوي" أن الوزير أخفق في ملف الصادرات المصرية غير البترولية، وكذلك أخفق في ملف المصانع المُغلقة.

كما أكد النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حين تم تعينه وزيرًا جديدًا تحدث عن خطة عمل جيدة ألا أن تنفيذها على أرض الواقع تأخرت كثيرًا، مُؤكدًا أنه جاء لتطوير قطاع الأعمال ألا أن هناك تدهور كبير وقع في القومية للاسمنت والحديد والصلب، مُشيرًا إلى أن أداء الوزير مُلتبس فالديكور جميل من الخارج لكن الواقع الملموس غير المطلوب، وعن أداء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أشار "بدراوي" إلى أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر بالسنة الماضية أقل عن قبل، مُؤكدًا أن "نصر" تبذل مجهود في ملف التعاون الدولي أكثر من الاستثمار بتقديم تسهيلات على القروض بشكل جيد، ألا أن انجازاتها في ملف الاستثمار لم يكن بالشكل المطلوب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن أداء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مقبول في حدود المطلوب منها ولكن هناك تعقيب على أداء جهاز الإصلاح الإداري فهذا الملف حتى الآن لم يسير بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن الجهاز الإداري في الدولة يعوق حركة التنمية الشاملة وهذا أمر مؤسف، وعن أداء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فهو أداء روتيني له مميزات بتخفيض عجز الموازنة وحافظ على الإيرادات الضريبية لكن يفتقد عنصر الإبداع في الإدارة المالية العام، مُشيرًا إلى أن ملف القروض والدين العام لابد من تغير إستراتيجية العمل به.

الدكتورة غادة والي ضمن التعديلات الوزارية الجديدة

وفي نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ستكون من ضمن التعديل الوزاري المُرتقب، كونها ستشغل منصب دولي كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، في يناير القادم.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن تغيير الدكتورة غادة والي بالتعديل الوزاري الجديد ليس بمعناه أنها أخفقت في ملف التضامن، بل بالعكس فهي حققت إنجازات كبيرة وتعيينها في المنصب الدولي تقديرًا لجهودها التي حققتها ولخبراتها، مُشيرًا إلى أن وزارة التضامن من أكثر الوزارات التي كانت تعمل بفاعلية خلال الفترة الماضية تزامنًا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يطبق بإجراءات قوية، مُذكرًا أن هذا التطبيق كان لابد من أن يصاحب إجراءات حماية اجتماعية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الدكتورة غادة والي عملت بقوة في برنامج تكافل وكرامة وهذا يعد من انجازات الوزارة لأنه أكبر برنامج دعم نقدي بمنطقة الشرق الأوسط والذي بدأ بقيمة 5 مليار واليوم نحن نقترب من 20 مليار، وتابع: "البرنامج بدأ بعدد أسر قليلة واليوم بلغ عدد الأسر المُستفيدة من البرنامج نحو 3 مليون ونص أسرة بإجمالي 20 مليون مواطن تقريبًا".

وزير الاتصالات باقٍ في منصبه

في ظل حالة الترقب الذي يشهده الرأي العام المصري، حول إجراء التعديلات الوزارية الجديدة، توقع النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن يظل الدكتور عمرو طلعت، في منصبه كوزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة، قائلًا: "الدكتور عمرو طلعت على تعاون وتواصل مُستمر مع كافة أعضاء اللجنة بشكل جيد، ويحرص على التواجد باجتماعات اللجنة لمناقشة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي يتقدم بها النواب".

وأضاف في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن مصر تشهد في الآونة الأخيرة ثورة تكنولوجية لا أحد يغفلها، وتابع: "الدكتور عمرو طلعت في حالة تواصل معي بشكل شبه يومي"، مُذكرًا أن يوجه تعليمات صارمة لجميع شركات الاتصالات وكل من هو مسئول في هذا القطاع للمشاركة في اجتماعات اللجنة لمناقشة جميع القضايا التي يتم طرحها".

كما أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الوزير حريص على التواصل الدائم أيضًا مع أعضاء اللجنة لمناقشة مشروعات القوانين التي يقدمها أعضاء اللجنة.

كامل الوزير باقِ في منصبه

كما توقع النائب اللواء عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن يظل الفريق كامل الوزير، في منصبه كوزيرًا للنقل، بالتعديلات الوزارية الجديدة المُرتقبة.

وقال في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن الفريق كامل الوزير منذ أن أصبح وزيرًا للنقل وهو يقوم بواجبه كما يجب أن يكون، مُؤكدًا أن مهام حقيبة وزارة النقل من أصعب الملفات بمصر، مُشيرًا إلى أن الوزير يتميز بالنشاط وذو عقلية بناءة.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الفريق كامل الوزير متعاون مع أعضاء اللجنة، ويشارك في حل كافة الأزمات التي يعاني منها قطاع النقل بسرعة كبيرة.

لا اختلاف على أداء وزير الإسكان

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وأعربت النائبة آمال رزق الله عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رضائها الكامل عن أداء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلة: "أداؤه هائل، ومنذ أن أصبح وزيرًا للإسكان وهو دائم الحضور في اجتماعات اللجنة ويساهم في انجاز مشروعات القوانين المُحالة للجنة، بالإضافة إلى أنه يناقش طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب باحترافية شديدة".

وقالت في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إنها تتوقع أن يبقى الدكتور عاصم الجزار، كوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعديلات الوزارية الجديدة المُرتقبة، مُؤكدة أن التعديلات الوزارية تستهدف في المقام الأول ضخ دماء جديدة بالحكومة بغرض تطوير أداء الوزراء بشكل عام".

أداء وزير الأوقاف ممتاز

وقالت النائبة أماني عزيز عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من أكثر الوزراء الذين يحرصون كل الحرص على الحضور في اجتماعات اللجنة لمناقشة كافة طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة التي يتقدم بها النواب.

وأضافت في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن أداء وزير الأوقاف فوق الممتاز ويتميز بعقلية دينية وفكرية مُتطورة، مُعربة عن مدى استياءها من المساعدين للوزير قائلة: "اللي حواليه مش مساعدينه علشان ينجح"، مُتمنية أن يستمر الدكتور محمد مختار جمعة وزيرًا للأوقاف بالتعديلات الوزارية الجديدة بشرط أن يصدر قرارات تستهدف تغير مساعديه في الوزارة.

شوقي وعبدالغفار بذلوا جهدًا كبيرًا في العملية التعليمية

كما أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ييذل جهدًا كبيرًا، خاصة وأن الوزارة تصدر أكبر قدر من القوانين الخاصة بالتعليم العالي والتي يتم عرضها على اللجنة ومناقشتها، مشيرة إلى أن الوزير متواجد دائما في المجلس أثناء المناقشات ومتعاون مع اللجنة بشكل كبير.

وعن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قالت عضو لجنة التعليم، إن الوزير وضع خطط لتطوير التعليم منذ تولية الوزارة منذ سنتين، سواء لرياض الأطفال أو نظام التابلت، مؤكدة أن خطته لم تحقق نسبة النجاح المطلوبة على أرض الواقع.

وأشارت في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أنها ضد تغيير الوزير في هذه المرحلة، حتى وإن كانت نسبة النجاح قليلة، فهو الأجدر للقيادة لانه اصبح على دراية كاملة لنقاط القوة والضعف، مضيفة: "سنتين ليست مقياسًا للحكم على خطة تطوير التعليم، خاصة وأنه حال تولي وزير آخر سيقوم بالبدء من الصفر ولن يكمل المسيرة خاصة مع وجود نظام التابلت".

وتابعت: نظام التابلت لم يتحقق منه إلا القليل، وهو الاعتماد على الفهم فقط، مطالبة بتغيير نظام التقييم وأسلوب التدريس، كما أنه لابد من مواجهة الكثافة الطلابية في رياض الأطفال وعجز المعلمين حتى لا يؤدي إلى فشل خطة التطوير.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الدكتور طارق شوقي، قليل الحضور بالمجلس في الفترة الاخيرة بسبب قلة القوانين التي يعرضها على اللجنة.

"سعفان" حقق طفرة كبيرة في الوزارة

وأشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوزير القوى العاملة محمد سعفان، مؤكدًا انتظامه في حضور الجلسات ومتعاون بشكل كبير مع اللجنة.

وأشار في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أن الوزير مكسب كبير للقوى العاملة، ويتضح ذلك من خلال خفض نسبة البطالة التي كانت بنسبة ١٤% عام 2014، وانخفضت حتى الآن بنسبة 7%، وذلك من خلال ملتقيات التوظيف التي يتواجد بها رجال الأعمال، وتوظيف العديد من الشباب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وذلك في حدود إمكانيات وموازنة الوزارة، مؤكدا أن الوزير حقق طفرة كبيرة في الوزارة.

"هالة زايد" مجتهدة وتؤدي عملها على أكمل وجه

وأشاد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنجازات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مؤكدًا انها تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة الصحية، بالرغم من المشكلات التي تواجهها.

وأكد لـ"الخليج 365"، أن الوزيرة تقوم بعملها جيدا وعلى أكمل وجه أداء، وتنفيذها للمبادرات، مضيفا: أن أي وزير سواء الدكتورة هالة أو غيرها، فالجميع هدفة النهوض بالمنظومة" خاصة وأن منظومة الصحة كانت تعاني منذ سنوات بشكل كبير قبل تولي الرئيس السيسي الحكم.

اللواء محمود شعراوي باق في منصبه

وتوقع النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في منصبه خلال التعديلات الوزارية القادمة، مؤكدًا أنه أفضل وزير تنمية محلية جاء بعد ثورة ٢٥ يناير، خاصة وأن هذه الوزارة تختلف عن الوزارات الأخرى، لأنها تعد وسيط بين المحافظين ورئيس الوزراء.

وقال في تصريح لبوابة الخليج 365: إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لم يقصر في عمله منذ تولي الوزارة، فهو لديه خطة ورؤية جيده خلال الفترة المقبلة، كما هو أول من بدأ في ملف منظومة القمامة التي كلفه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تجعله يحمل كل المسؤولية بالرغم من أن هذا الأمر من ملفات وزارة البيئة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى حديث الوزير خلال اجتماع اللجنة في البرلمان، قائلا: "الوزير قال إن كان عدد الأعضاء في اللجنة 37 فأنا العضو 38، لأنن فريق واحد ونعمل سويا من أجل المصلحة العامة للدولة".

كما أشار إلى أن الوزير منتظم الحضور في الجلسات البرلمانية، ولم يتغيب سوى مرتين، في المره الاولى ارتباطه بموعد رئاسي وفي المره الأخرى زيارته لأمريكا، فهو لم يتغيب إلا لظروف قهرية.

وزير الطيران باق في منصبه

توقع النائب محمد عبدالمقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، استمرار الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في منصبه، مؤكدًا أن الوزير يعد مكسبًا للوزارة، نتيجة الجهود التي يبذلها لتطوير العديد من المطارات لتواكب أحدث التطورات العالمية، من تأميين وتحسين الخدمة للمواطنين والقادمين إلى مصر.

وأشاد "عبدالمقصود" في تصريح لبوابة الخليج 365، بعودة الطيران الانجليزي لشرم الشيخ في عهد الوزير، لأنها تعد بمثابة شهادة دولية بالحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها مصر، وتأمين المطارات المصرية على أعلى مستوى، أما عن حضور الوزير للمجلس، قال: "إن الوزير ملتزم بحضور اجتماعات اللجان، وفي حالة تغيبه تكون نتيجة التعرض لظرف قهري".

وعن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قال وكيل لجنة السياحة والطيران المدني، إن الوزيرة تبذل جهدا كبير في مجال السياحة، وتتواصل مع كافة وسائل الإعلام الأجنبية لتعكس الصورة الإيجابية لمصر أمام دول العالم.

وأشاد النائب بقيام الوزارة بإطلاق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية في سبتمبر الماضي، وذلك في ضوء محور تطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، والتي تعزز الترويج لأنماط جديدة، مشيرًا إلى أن الوزيرة تستجيب على الفور في حالة استدعائها لحضور الاجتماع.