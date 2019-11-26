شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مرشحين في اليوم الأول لتلقي أوراق «انتخابات نادي النيابة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي النيابة الإدارية أعمالها في اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد الكلى لنادى النيابة الادارية، حيث تقدم للترشح

المستشار الدكتور الشافعى صالح، سكرتير عام النادى الحالى على مقعد رئيس مجلس الإدارة.

كما تقدم المستشار عبدالمحسن محمود، بأوراق الترشح عن مقعد المستشارين ممن اكتمل عطائهم القضائي، والمستشار ريمون ماهر عن مقعد المستشارين.

والمستشار أحمد عبدالظاهر والمستشار مصطفى الشربينى عن مقعد رؤساء النيابة والمستشار محمد نصار والمستشارة نورهان زكريا عن مقعد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة.

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وتقدم المستشار عمرو سامى والمستشار محمد امين عن مقعد وكلاء النيابة، وتستمر اللجنة في تلقى طلبات الترشح حتى ٣ ديسمبر المقبل يغلق بعدها باب الترشيح.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير المقبل.

وانتخابات مجلس ادارة نادي مستشارى النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي ،على خمسة عشر مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادى

والمقاعد الـ 15 التي ستجرى عليها الانتخابات هي- مقعد الرئيس بالاضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، وعدد خمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة ومقعدين لوكلاء النيابة

وأكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى للانتخابات بالدورة القادمة بعد أن تولى رئاسة مجلس ادارة النادى لدورتين متتاليتين.