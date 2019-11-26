شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: موانئ بورسعيد تضاهي نظيرتها العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما حدث اليوم من افتتاح مشروعات في قناة السويس وخاصة محافظة بور سعيد بـ «اليوم المشهود»، حيث ذكر أنه تم افتتاح أنفاق 3 يوليه التي تربط شرق وغرب قناة السويس وتسهل حركة مرور الأفراد والبضائع بشكل سريع جدا.

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وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في نشرة «أخبار TeN»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه تم افتتاح ايضًا اليوم المرحلة الأولى من توسعة ميناء بورسعيد، والذي سيكون هناك استفادة منه مع الأنفاق في وضع منطقة بورسعيد الصناعية واللوجستية في مكانة أفضل بكثير.

وتابع: «دي كان عمل كبير جدا، أخذ مجهود كتير وتكاليف كتيره، عشان نصل هذه النقطة ونعتمد عليها ونقدر نسوق المنقطة بشكل أفضل على أرضية صلبة وأرضية واقعية إن شاء الله، الدولة بدأت تأخذ على عاتقها وضع البنية الأساسية في منطقة قناة السويس منذ 2015 حتى الآن، مكنش ينفع يكون فيه مناطق صناعية دون أن يكون لها وسائل اتصال مباشر ومناطق للتسويق».

وواصل: «الدولة هيئت المنطقة بشكل عالمي بقى زي أي منطقة موانئ في العالم أجمع»، موضحًا أن محافظة بورسعيد واعدة جدا، ولم يتم الاكتفاء بتطوير الطرق والأنفاق وإنشاء مناطق صناعية وموانئ فقط، بل تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه بشكل كامل في محافظة بورسعيد، ثم انطلاقه بعد ذلك في 5 محافظات أخرى من بينهم أربع محافظات على محور قناة السويس.