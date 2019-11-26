شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: منظومة التأمين الصحي الشامل ستغطي الجمهورية خلال 10 إلى 15 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مظلة التأمين الصحي الشامل سوف تشمل كافة أبناء الشعب المصري في مختلف المحافظات وفق خطة تتراوح ما بين 10 و15 عامًا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم خلال عام امتداد تلك المنظومة لتشمل عدة محافظات خلال عام كمرحلة أولى لكي تشمل الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والأقصر إلى جانب بورسعيد.

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جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي عقب افتتاحه، اليوم الثلاثاء، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، وأشار الرئيس إلى أن الدولة سوف تتحمل جانبًا أساسيًا من دعم منظومة التأمين الصحي، إلى جانب أن كل مواطن سوف يتحمل نسبة محددة من علاجه ووفق قواعد مقررة، إلى جانب المساهمات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني بهذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود أبناء الشعب المصري جميعًا بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان نجاح هذه المنظومة التي تعد حلمًا من أحلام الشعب المصري والتي كانت مؤجلة منذ عقود.

وأكد الرئيس السيسي أهمية حرص أبناء الشعب المصري جميعًا على تكاتفهم لأن هذه الوحدة هي السياج القومي الحامي لهم لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهم، مشيرًا إلى أهمية حفاظ كل طرف لحريات الآخر الدينية وآرائه ومعتقداته واحترام خصوصياته بما يحافظ على أن يعيش الجميع في سلام ووئام، خاصة أنهم متساوون في سائر الحقوق والواجبات.

وأوضح الرئيس السيسي أن الحكومة تبذل أقصى جهدها من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست الوزراء فقط بل جميع من يقع على عاتقهم عبء مسؤولية العمل الحكومي، وأنه على الجميع أن يؤدي عمله على النحو الأكمل والأمثل.