شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صلاح: مشروع أنفاق بورسعيد «ملحمة بطولية».. والمقاولون العرب ملك للشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن فخره بالمشاركة في تشييد أنفاق بورسعيد.

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وقال محسن صلاح خلال مداخلة هاتفية، إن «مشاركة الشباب في مشروع الأنفاق من أكبر المكاسب»، مشيرًا إلى أن الماكينات المستخدمة في مشروع أنفاق بورسعيد يصل طول الواحدة منها إلى 100 متر، معلقًا: «الثروة الأفضل هي امتلاكنا مقدرة استخدام هذه الماكينات».

وتابع: «إجمالي العاملين بمشروع الأنفاق تراوح ما بين 4 إلى 7 آلاف عامل، حيث سطر المشروع ملاحم بطولية من مختلف العاملين خلال المراحل المختلفة»، معلقا «المهندسون كانوا بيأجلوا إجازاتهم لإتمام مراحل المشروع».

واختتم: «المقاولون العرب شركة الدولة والحكومة، ونحصل على الدعم الكافي من القيادة السياسية للتصدى للمشروعات القومية»، معلقا: «نفتخر بثناء الشعب على الشركة التي تعد ملكا لهم».