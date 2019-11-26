شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الخميس أول أيام شهر ربيع الآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت دار الإفتاء أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر لشهر ربيع الأول. وأوضحت الإفتاء أن بعد غد الخميس سيكون أول أيام شهر ربيع الآخر. وهنأت الإفتاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع ملوك ورؤساء الدولِ العربيةِ والإسلامية.

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