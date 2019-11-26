شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: من يحلّل الخمر «كافر».. ومحدش يتكلم بالنيابة عن ربنا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الأزمة الراهنة التي نعيش فيها اليوم تتعلق بفهم المصطلحات، لافتًا إلى أن البعض لا يستطيع التفريق بين المصطلحات الدينية.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «مثلا الخمر حرام، وعند أبوحنيفة اذا لم تكن من العنب والتمر، اسمها مسكر، وكل الفقهاء مجتمعين أكدوا أن الخمر حرام، ومن يحلّلها كافر، ولا يجوز أن يتكلم أحد نيابة عن الله».
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