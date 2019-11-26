شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت الديهي: السيسي فرصة ذهبية وطوق نجاة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسابق الزمن لإنجاز العديد من المشروعات، موضحًا أنه في كل دقيقة وساعة ويوم يمر على مصر هناك إنجاز حقيقي ومشروع يتم إضافته للمشروعات القومية التي يتم إنجازها، واصفًا الرئيس السيسي بالفرصة الذهبية وطوق النجاة لمصر من الوقوع في براثن التفكك والتحلل.

وأكد «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن «الرئيس السيسي أكد للمصريين أنه لابد لنا أن نعمل ونجتهد حتى نتقدم ونبني مستقبلا أفضل لبلدنا»، معقبًا: «لازم نشقى ونتعب علشان نعمر بلدنا».

وشدد على أن الإعلاميين سوف يحاسبون أمام الله لو لم يقوموا بنقل وتوضيح ما يحدث من إنجازات للمواطنين.