شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: منكر الصلاة كافر.. والنبي لم يكن مأمورًا بقتال الكفار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن منكر الصلاة كافر، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، معقبًا: «كافر يعني أنه منكر، وحكمه مفوض لله عز وجل، وإلى ولي الأمر، إن شاء قتله، وإن شاء يحكم عليه بحسب القوانين المتبعة، مات الكلام».

وتابع «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن المواطن العادي ليس له علاقة بمنكر الصلاة، معقبًا: «لا أنا ولا أنت ولا أربعين واحد زيي وزيك يحاسبوا حد، إحنا مش رقباء على حد».

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأمورًا بمحاكمة الكفار، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ» المقصود به القتال في حالات الحرب فقط، معقبًا: «لو الحرب قامت بين جيشين فالحرب يجب أن تستمر إلا لو قالوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث السابق».