شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد الجندى: من يحلل الخمر كافر ولا يجوز الكلام نيابة عن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأزمة الراهنة التى نعيش فيها اليوم تتعلق بفهم المصطلحات، لافتا إلى أن البعض لا يستطيع التفريق بين المصطلحات الدينية. وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "مثلا الخمر حرام، وعند أبو حنيفة إذا لم تكن من العنب والتمر، اسمها مسكر، وكل الفقهاء مجتمعين أكدوا أن الخمر حرام، ومن يحللها كافر، ولا يجوز أن يتكلم أحد نيابة عن الله".

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