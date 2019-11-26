شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مجمع الصناعات بالرسوة بعد افتتاح الرئيس له ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد، خلال زيارة الرئيس إلى بورسعيد، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء، وعلى رأسها أنفاق بورسعيد، لتكتب تلك المشروعات رقمًا جديدًا فى سجل المشروعات القومية العملاقة التى تعكف الدولة على تشدينها خلال الفترة الأخيرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030.

ويضم مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 118 مصنعًا بمساحة إجمالية تبلغ 181 ألف متر مربع حيث ستتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 متر مربع، وتم تخصيص 54 مصنعًا من إجمالى 118 لشباب المستثمرين فى بورسعيد.

وكان الرئيس السيسى، قد كلف الحكومة، فى مارس من عام 2017، بإنشاء مصانع جاهزة لصغار المستثمرين، خاصة الشباب، بتسهيلات بنكية كبيرة، بعدة مناطق فى أنحاء متفرقة من الجمهورية، بينها بورسعيد.

ويأتى إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد، ضمن عمليات الإنشاء فى المجمعات الصناعية الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، كذلك بهدف توفير أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين، والتى تضمن توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية.

وتصل مساحة منطقة جنوب الرسوة الصناعية، إلى 43 فدانًا، وتم الانتهاء من تنفيذ 118 وحدة صناعية جديدة، حيث لا يقوم المستثمر الصغير بدفع قيمة المصنع كاملًا، لكن يتم دفع %25 والباقى يتم تقسيطه من خلال عدد من البنوك التى يتم إتاحتها والتعامل معها.

ومجمع جنوب الرسوة ببورسعيد مخصص لعدد من الأنشطة منها "صناعات الكيماويات والبلاستيك" بمساحات تصل إلى 800 م2، وتنقسم المصانع بمنطقة جنوب الرسوة إلى 3 مساحات هى: "420 مترًا بصافى 300 متر، 800 متر بصافى 620 مترًا، و1080 مترًا بصافى 840 مترًا، وكذلك يضم المجمع "صناعات غذائية، وصناعات هندسية، وصناعات كيماوية، وصناعات غزل ونسيج".

وكانت هيئة التنمية الصناعية طرحت وحدات مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد، الذى استغرق بناؤه عامين بعدد 118 وحدة صناعية للشباب المستثمرين وفق كراسة شروط بتكلفة 200 جنيه بعد تخفيض رسومها من 2000 لتشجيع وجذب شباب المستثمرين.

وقال المهندس مجدى غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة بدء النشاط بالمجمع الصناعى الجديد بتيسير إجراءات الترخيص وتوفير المرافق وإتاحة سبل التمويل المصرفى من خلال عقد اتفاقيات مع بعض البنوك لتحقيق أقصى استفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

واشترط المشروع سداد المنتفع بالوحدات %5 من قيمة الوحدة والقيمة المتبقية على 12 قسطا ربع سنوى أو من خلال تمويل بنكى بفائدة متناقصة حتى 10 سنوات فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة وطبقا للشروط المعمول بها بشرط ألا تؤول ملكية المصنع للمستثمر إلا بعد سداد جميع الأقساط.

وتم تحديد 22 نشاطًا محظور إقامتها أو العمل فيها داخل المجمع الصناعى الجديد بجنوب الرسوة ومنها أسطوانات البوتاجاز، وتجديد الإطارات والمشروعات الكحولية ومنتجات الدخان وإنتاج مركز بروتين والمجازر بأنواعها ومسحوق الأسماك والسماد العضوى بالإضافة إلى جميع الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة التى تحتاج لموافقة المجلس الأعلى للطاقة.

وكان الرئيس السيسى قد أعطى توجيهات للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى وقت سابق، بتقديم كل التسهيلات وفتح الأبواب أمام شباب بورسعيد للاستثمار فى المجال الصناعى والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى المجمعات الجاهزة التى تطرحها للمستثمرين بدلًا من بناء مجمعات تابعة للمحافظة.



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد

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المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد (4)



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد



المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بجنوب الرسوة فى محافظة بورسعيد