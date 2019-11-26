ضبط 58 متهمًا بحوزتهم مواد مخدرة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها، والمسجلين جنائيًا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها.

شارك في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع، بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 58 متهمًا -3 تعاطي و55 اتجار- بحوزتهم 4580 جرام مخدر الحشيش، 1069 أقراص، 270 جرام هروين، 1180 جرام استروكس، 400 جرام الشادو، و50 جرام البودر.

وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.