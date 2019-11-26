العلمين الجديدة تستضيف فعاليات بطولتي "الكانوي والكياك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تستضيف مدينة العلمين الجديدة، لأول مرة، فعاليات البطولتين العربية والأفريقية لرياضتي (الكانوي والكياك) للاعبين المتقدمين والناشئين، تحت سن ٢٣ عاماً، والشباب تحت سن ١٦ عاماً، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل.

صرح بذلك المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وقال فى بيان أصدرته وزارة الإسكان إن البطولة العربية ستجرى بمشاركة كل من ( مصر – العراق – الجزائر – فلسطين – الكويت – الصومال – السعودية – تونس – المغرب)، وأن البطولة الإفريقية ستقام خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر بمشاركة ( مصر – الجزائر – تونس – السودان – نيجيريا – سيشيل – الصومال – جيبوتي – أنجولا – المغرب – السنغال – غانا – موزمبيق).

Advertisements

وأضاف أنه سيشارك بالبطولتين اللاعبون واللاعبات تحت سن 23 سنة في قوارب الكانوي والكياك لمسافات (200م – 500م – 1000م)، والشباب تحت سن 16 سنة لسباقات "هيد تو هيد".

وأشار عبد الغني إلى أنه سيتم على هامش البطولة إقامة معسكر تدريبي للاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر، كما ستقام دورة تدريبية لرياضتي (الكانوي والكياك)، تحت إشراف الاتحاد الدولي في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، يحضرها مدربو الأندية المصرية واللاعبون الراغبون في التدريب، بالإضافة إلى المدربين الحاضرين مع الدول المشاركة في البطولتين.

وأكد أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لفعاليات البطولتين، يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على زيادة وتحفيز عوامل الجذب للمدينة والترويج لها سياحيا ورياضيا لتكون في مقدمة المدن العالمية.