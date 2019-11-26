الإطلاق اليوم.. 15 معلومة عن القمر الصناعي "طيبة 1" (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - يوسف عفيفي:

ينطلق مساء الثلاثاء، القمر الصناعي المصري للاتصالات (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.

وقال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمصراوي"، إنه تم تأجيل إطلاق القمر 24 ساعة أمس بسبب شدة الرياح، مضيفًا: "سرعة الرياح على ارتفاع 30 كم فوق سطح البحر غير مناسبة لعملية الإطلاق ولذلك تقرر تأجيله".

وأضاف: "سيتم إطلاق القمر الساعة 11:09 مساء اليوم الثلاثاء".

ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن القمر الصناعي "طيبة 1":

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