توقيع بروتوكول لتأهيل الشباب على تركيب ألواح الطاقة الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة صن بريزم لتطبيقات الطاقة المتجددة، ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في مجال إعداد كوادر مجتمعية للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في مجال الطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون في مجال التدريب التحويلي للخريجين من جميع التخصصات لتأهيل كوادر فنية عالية الجودة في مهنة تركيب وصيانة أجهزة وألواح الطاقة الشمسية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.

وأعلن سعفان، أن الوزارة تعمل جاهدًة لتطوير ملف التدريب، وذلك بخلق تشابك فعال بين التدريب والتشغيل، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنبني على نظرة طموحة لجعل الشباب مؤهلًا لسوق العمل المصرية والعالمية، بما سيقدم لهم من تدريب لائق في كبرى الشركات وعلى أحدث النظم التكنولوجية، وخلق الرابطة القوية بين آليتي التدريب والتشغيل.

وأشار إلى أنه سيتم من خلال البروتوكول تنفيذ 20 دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية تستهدف 400 متدرب من راغبي التدريب التحويلي من الخريجين الحاصلين على دبلوم فني أو متوسط أو المعاهد الفنية والكليات النظرية.

وأوضح وزير القوي العاملة أن البروتوكول ألزم الشركة بتوفير المدربين المتخصصين في مجال الطاقة الشمسية لتنفيذ الدورات التدريبية للفئات المستهدفة، فضلا عن إعداد المناهج والبرامج التدريبية المناسبة للتأهيل على مهنة الطاقة الشمسية بعد مراجعة الوزارة للتأكد من توافقه مع المناهج المماثلة بمراكز التدريب التابعة لها بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وتابع: أنه سيتم تدريب المدربين لدى المديرية من خلال نخبة من الفنيين بالشركة على محاضرات وتدريب عملي بمركز التدريب التابع للمديرية بمدينة المستقبل، واعتماد شهادات اجتياز المتدربين للدورة التدريبية الأولى بالمشاركة مع الشركة.

Advertisements

وأكد سعفان حرص وزارة القوى العاملة على دعم مبدأ الثلاثية بين أطراف العملية الإنتاجية "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال "، بما يساعد في ازدهار مناخ العمل وزيادة أوجه الحوار المجتمعي البناء بالشكل الذي يسهم في زيادة أسهم الاقتصاد المصري، وبما يضيف قيمة مضافة لجميع أطراف العملية الإنتاجية وللدولة المصرية بالشكل الذي يليق.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية لجميع المنشآت، باعتبار أن الاستقرار في مكان العمل يعتبر استقرارًا للعمال، وضمانًا لاستمرار مناخ العمل ككل بصورة منتجة فعَّالة، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني، ويعتبر بمثابة إنجاحا على أرض الواقع للعملية الإنتاجية بما له من مردود إيجابي على الجميع.

وقال: "أشد على أيدي رجال الأعمال المخلصين الذين يقدمون كل أوجه الدعم اللازم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تخوضها الدولة المصرية في جميع المجالات، وهذا البروتوكول يعتبر نوعًا من أنواع التعاون المثمر في مجال التدريب التحويلي للشباب".

من جانبه قدم المهندس محمد مخلوف خالص شكره للوزير على هذا التعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في وزرة القوى العاملة والقطاع الخاص باعتبار أن هذا التعاون يعتبر ركيزة أساسية لإنماء الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب بالتدريب التحويلي لهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، والنهوض بالمستوى الفني للعمال.

وفي نفس السياق قدم ياسر سعيد شكره للشركة على الاستجابة المباشرة لتدريب الشباب في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، وعلى أعمال التركيبات والصيانة الخاصة بها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وقع البروتوكول ممثلا عن الوزارة ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، وعن الشركة المهندس محمد مخلوف رئيس مجلس الإدارة، وشهد التوقيع المهندس أيمن إسماعيل عيد رئيس الإدارة المركزية لشئون التدريب بالوزارة وأشرف مرزوق معاون الوزير.