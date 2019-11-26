أخبار مصر | آخرهم فريال.. السيسي "نصير الغلابة" يهتم بالفقراء ويرعى المرضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم فريال.. السيسي "نصير الغلابة" يهتم بالفقراء ويرعى المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في لفتة انسانية طيبة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية سيدة مسنة، استجابة لاستغاثتها، لما تعانيه من أمراض السكر والقدم السكرى والضغط.

وتتخذ السيدة فريال محمد 65 عامًا، من أحد أرصفة وسط البلد مقرًا لها، حيث تقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط، واستغاثت بالرئيس السيسي، من خلال إحدى الصحف، واستجاب لها بالتوجيه بنقل الحالة لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

ولم تكن فريال الحالة الأولى التي يستجيب لها الرئيس السيسي، حيث يولى اهتمامًا برعاية الفقراء، نبرز العديد من الأمثلة عليها في تقريرنا التالي:



السيسي يوجه بتوفير الرعاية لسيدة مسنة انتشرت قصتها على مواقع



في السادس عشر من شهر يناير الماضي، علم الرئيس السيسي، بقصة سيدة مسنة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تقيم في الخلاء بجوار محطة سعد زغلول بمنطقة المنيرة وسط القاهرة وحالتها الصحية سيئة جدا، وتعاني من البرد القارس.

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وأمر حيذ ذاك، الفور الأجهزة المعنية بالاطمئنان علي صحتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها وتوفير كل ما تحتاج اليه. وأمر حيذ ذاك، الفور الأجهزة المعنية بالاطمئنان علي صحتها وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها وتوفير كل ما تحتاج اليه. علاج طفلة بالصف الأول الإعدادي



وفي شهر أبريل الماضي، استغاث والد الطفلة حنين محمد عبد العزيز بالصف الأول الإعدادي، التي تعاني من غيبوبة تامة، بالرئيس السيسي، لعلاجها على نفقة الدولة، من خلال أحد البرامج التليفزيونية. وعلى الفور أمر رئيس الجمهورية، بعلاجها على نفقة الدولة، وتوفير الرعاية اللازمة لها حتى تستفيق من غيبوبتها، وبحضورها بمستشفى حميات العباسية، وحجزها بالرعاية المركزة، تم وضعها على جهاز تنفس صناعي، واستكمال إجراء التحاليل والفحوصات التي أظهرت إصابتها بمرض متلازمة جيليان باريه، ومن ثم نقلها إلى مستشفى معهد ناصر لاستكمال تلقي العلاج والرعاية اللازمة. علاج تلميذ سقط عليه سور مدرسة بالمرج



"طالعت باهتمام استغاثة والدة التلميذ محمد أشرف"، هكذا علق الرئيس من خلال صحفته الرسمية على "تويتر"، على استغاثة أم طفل أصيب بنزيف حاد بالعين، إثر سقوط سور مدرسة بالمرج، في ديسمبر من العام الماضي.