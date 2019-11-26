أخبار مصر | بـ4000 جنيه وسكن.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة بمؤهل وبدون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ4000 جنيه وسكن.. "القوى العاملة" تطرح وظائف جديدة بمؤهل وبدون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن احتياج إحدى الشركات الخاصة للأمن والحراسة بمساكن شيراتون، لأفراد أمن إداري، براتب يصل لـ4000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة للشركة، 150 فرد أمن إداري براتب يبدأ من 2500 جنيه حتى 4000 جنيه، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، ولا يتعدى عمر الـ39 عاما.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها الجدد، حوافز للمنتظمين على العمل دون انقطاع، بجانب المكافآت الشهرية، وتأمين صحي واجتماعي وترقيات وسكن.

وحددت الشركة أماكن العمل من جميع أنحاء الجمهورية.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، الأستاذ محمد فاروق 01277177193.

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كما وفرت القوى العاملة، 520 فرصة عمل، بإحدى الشركات الخاصة لصناعة الملابس بالعاشر من رمضان، براتب يصل إلى 3000 جنيه.

وتضمنت الوظائف المتاحة، 20 مهندس إنتاج حاصلين على بكالريوس هندسة إنتاج، والعمل داخل مدينة العاشر من رمضان.

كما تطلب الشركة 500 عامل إنتاج، لا يشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهلات، وذلك براتب 3000 جنيه، وأن يكون سن المتقدمين لا يزيد عن 35 عاما ولا يقل عن 18 سنة.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة لعمالها، تأمين طبي وصحي واجتماعي، بالإضافة إلى سكن إداري ووجبة غذاء.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة الأستاذ أحمد 01001600219.

