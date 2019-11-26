أخبار مصر | دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر ربيع الآخر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر ربيع الآخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت الدار: تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية

كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

