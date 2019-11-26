أخبار مصر | عضو طاقة البرلمان: وزيرة البيئة تقوم بتطوير البنية التحتية ونشر الوعي البيئي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو طاقة البرلمان: وزيرة البيئة تقوم بتطوير البنية التحتية ونشر الوعي البيئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بدور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تطوير البنية التحتية، ونشر الوعى البيئى بين الافراد والمؤسسات، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية.

واضاف "طعيمة" في تصريح لبوابة الخليج 365، قائلا: "وزارة البيئة مش واخده حقها، لذلك طلبت من الوزيرة بتجهيزه قانون لتصبح مستقلة عن جميع اجهزة الدولة، ورقيبه عليهم سواء في المحافظات والمصانع وغيرها".

كما أشاد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالتزام الوزيرة بجلسات واجتماعات المجلس، مؤكدًا أنها تحافظ على الحضور باستمرار، وتتواجد في موعدها.