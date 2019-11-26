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شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال لا ينسون من أحسن إليهم.. طفلة تهدي «فودة» مصحفًا بعد شفائها (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
الاطفال لا ينسون أبدًا من أحسن إليهم، ويظل هؤلاء في ذاكرتهم مدى الحياة، خاصة من علّمهم أو دربهم أو قدّم لهم المساعدة، فالطفلة جنة 12 عامًا التي كانت تعاني من تشوه في المفصل نتيجة علاج خاطئ، ودعمها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، لتتلقى العلاج في معهد ناصر، وتابع حالتها حتي اكتمل شفاؤها.
لم تنس تلك الطفلة دعم المحافظ لها، وبعد تمام شفائها زارت المحافظ وأهدته مصحفًا، ولكن بقيت الصور أكثر صدقًا للطفلة عن مشاعرها الرقيقة، وكانت برفقتها والدتها التي كانت رفيقتها في رحلة علاجها سعيدة بشفاء ابنتها.
حضر اللقاء اللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ، وعطية مرسي، نائب دائرة شرم الشيخ بمجلس النواب.
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