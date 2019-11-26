شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: 10.5 مليون جنيه لدعم منظومة السلامة والصحة المهنية بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء المهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، إنه تم دعم منظومة السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركة وفروعها على مستوى المحافظة، بمبلغ 10 ملايين و500 ألف جنيه.

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جاء ذلك اليوم خلال حضوره الاجتماع الموسّع بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سوهاج، لبحث مدى الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للعاملين بالشركة، بحضور الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة، ورفعت محرز، مدير عام التوجيه الفني للسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وأوضح بدرى، أنه تم الإستفادة من المبلغ بتوفير معدات سلامة مهنية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وتوفير مهمات وقاية شخصية بقيمة 4 ملايين جنيه، فضلا عن تدعيم منظومة الدفاع المدني والحريق بالشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه تم خلال هذا العام تدريب 338 عامل بالشركة على الدفاع المدني والإسعافات الأولية، والتعامل مع تسريب الكلور والدخول للأماكن المغلقة والغطس.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه تم تأهيل 10 محطات مياه شرب للحصول على شهادة مطابقة مواصفات الحماية المدنية، وأنه جارى تجهيز ورشة لصيانة وتعبئة أجهزة الاطفاء، كما أنه تم اجراء الكشف الطبي على 4 آلاف عامل بالشركة.