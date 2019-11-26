شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد بقايا معبد فرعوني اكتشفته البعثة الإسبانية باهناسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أعمال البعثة الأسبانية للتنقيب عن الآثار، والتي تقوم بعملية تنقيب وتوثيق للمنطقة الأثريه بمدينة إهناسيا، وذلك للوقوف على أخر التطورات التي توصل إليها فريق العمل، وتذليل أية معوقات قد تواجه البعثة، وذلك في حضور النائبين على بدر، ومحمد كسًاب عضوي مجلس النواب، وعمر زكي مدير عام آثار بني سويف.

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محافظ بني سويف يتفقد بقايا معبد فرعونى إكتشفته البعثة الإسبانية باهناسيا

وتابع المحافظ سير عمل البعثة الأسبانية التابعة لمتحف مدريد القومي التي تقوم بالأعمال والاكتشافات الأثرية بمنطقة آثار اهناسيا المدينة، والتي تعمل منذ عام 1966 باهناسيا، حيث تمكنت البعثة من الكشف عن بقايا معبدفرعوني يرجع لعهد الملك رمسيس الثاني وأيضا الدولة الوسطى، ولا تزال تعمل بهذا الموقع، حيث تتم الحفائر العلمية وأعمال التوثيق الأثري والوصف للأحجار المكتشفة، فضلاً عن قيامها بإجراء أعمال الترميم والصيانة للقطع والأحجار الأثرية المكتشفة من خلال الحفائر،حيث انتهت البعثة «مؤخراً» من الحفائر في الموقع الجنوبي وهي عبارة عن بقايا مقابر من الحجر والطوب اللبن ترجع لعصر الانتقال الأول

وشدّد المحافظ على أهمية تذليل كافة العقبات أمام البعثة، وتوفير كل أوجه الدعم للقيام بأعمالهم، مشيدا بما يقوم به فريق عمل بعثة الحفائر من مجهودات كبيرة وتحمل الصعاب والتي تسفر عن اكتشافات أثرية ستضيف إلى الرصيد الحضاري والتاريخي والأثري الذي تمتلكه مصر، بجانب المساهمة في كشف النقاب عن الثروة التاريخية والأثرية التي تمتكلها بني سويف التي كانت عاصمة لمصر في الأسرتين التاسعة والعاشرة، ما ينعكس على خطة التنمية السياحية المستهدفة بالمحافظة وأن تتبوء المحافظة مكانتها اللائقة والمناسبة والمستحقة على خريطة مصر السياحية

من جانبه أوضح عمر زكي، مدير عام آثار بني سويف، أن اهناسيا أطلق عليها قديما اسم (حوت نن نسو)، ومعناها مقر الطفل الملكي، كما أطلق عليها الإغريق اسم (هيراقليو بوليس) أي مدينة المعبود هرقل الذي شبهوه بمعبود المدينة الرئيسي وهو المعبود (حري شا اف)، مشيرا إلى أن أهناسيا حظيت بأهمية دينية كبيرة وشهرة واسعة في الأساطير المصرية القديمة، حيث وقعت على أرضها أحداث البردية الشهيرة المعروفة بالقروي الفصيح (الفلاح الفصيح).