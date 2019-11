شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تشارك في مسابقة «طوّر فكرك» لتدريب الطلاب في ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جامعة الإسكندرية مشاركتها في المسابقة الطلابية «طوّر فكرك» لتدريب الطلاب في مجال ريادة الأعمال.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان، الثلاثاء، إن المسابقة تأتي في إطار أعمال مشروع (CIPIEE) «المسارات والإدماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر«، مشيرًا إلى أنه يسبق المسابقة تنظيم ورشتي عمل، الأولى بعنوان التعريف بمفهوم ريادة الأعمال، والثانية بعنوان»صياغة مشروع ريادي متكامل«وذلك أيام ٨ و٩و١٠ ديسمبر 2019 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصراً بجامعة فاروس حيث تعد تلك الورشتان تدريباً للطلاب قبل خوض المسابقة الطلابية في ريادة الأعمال «طوّر فكرك»، والتي ستقام يوم ٢٣ ديسمبر المقبل في مكتبة الإسكندرية على هامش مؤتمر جامعة الإسكندرية «ICT IN OUR LIVES- Data science Shaping the future».

وأشار إلى أنه تموضع ضوابط وشروط للمشاركة في المسابقة والورشتين وهي أن يكون طالبا في جامعة مصرية وأن يتراوح عمره بين 18 و25 سنة وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية لديه مناسباً حتى يتسنّى له فهم مصطلحات ريادة الأعمال وأن تتكون الفرق المشاركة في المسابقة من خمس أفراد وأن يملأ كل فريق مشارك استمارة واحدة للمشاركة في المسابقة والموجودة على الرابط التالي في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر 2019.

ويقوم كل فريق بارسال ملف المشروع الخاص به قبل يوم 19 ديسمبر 2019 على العنوان البريد الإلكتروني [email protected] فيما تقوم كل الفرق المشاركة في المسابقة بحضور ورشتي العمل الخاصة بريادة الأعمال.