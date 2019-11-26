شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 23 إمامًا في اختبارات «أوقاف الإسكندرية» من المتقدمين لـ«تراويح رمضان 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية أوقاف الإسكندرية إجراء اختبارات للمتقدمين لأداء صلاتى التراويح والقيام في شهر رمضان المقبل، الثلاثاء، بمركز اعداد الدعاة بمسجد الامام محمد عبده حيث تقدم في التصفيات الاولية من مراحل الاختيارات 90 شابا من خريجى الأزهر الشريف.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في المديرية، أن الاختبارات تأتي في اطار نشاطات وزارة الأوقاف للنهوض بالمستوى الدعوى وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فيما أجرى الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية جولة داخل اللجان التي تجرى اختبارات التصفية الأولية التحريرية للمتقدمين لأداء صلاة القيام بجزء كامل.

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وأشار «عبدالبصير» إلى أن المرحلة الاولى تقدم لها 90 شابا من خريجى الازهر الشريف وتم اجتياز 23 شابا منهم مشيرا إلى أن الاختبارات تمر بمرحلتين التحريرى والشفهى على ان يتم تصعيد أسماء من اجتازوا المرحلتين إلى الوزارة لاعتمادهم .

كما تابع وكيل الوزارة سير الامتحانات التي تجرى لاختيار الفائزين من المتقدمين في التصفيات الاولية .

بدوره قال «خشبة» ان الوزارة تسعى جاهدة للرقى بالمستوى الدعوى عن طريق مثل هذه الاختبارات في اطار تجديد الخطاب الدعوى والنهوض به .