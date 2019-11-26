شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الثقافي الأرثوذكسي» وبوابة «إيجي جيت» لتوثيق التراث القبطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع نيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام المسؤول عن المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي بروتوكول تعاون مع الدكتورة ميناس إبراهيم، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG GATE التابعة لصندوق تحيا مصر، للتعاون في توثيق التراث المصرى القبطى باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا.

حضر التوقيع المهندس عادل عبدالمسيح، رئيس قطاع التكنولوجيا، والمهندس شريف مرزوق، رئيس قطاع التسويق، والدكتور وائل متولى، رئيس قطاع الميديا بالشركة.

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وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي البروتوكول للتعاون في توثيق ونشر التاريخ المصرى للمجتمع المصرى وأبناء مصر في الجاليات بالخارج.

وأشادت الدكتورة ميناس إبراهيم، بجهود نيافة الأنبا أرميا وتعاونه مع إيجي جيت لتعريف العالم بالتراث المصري القبطي الذي يعد جزءًا مهما من التراث الإنساني، مشيرة إلى أن العالم يحتاج الآن لقيم التسامح والحب والسلام التي تميز بها التراث المصري عبر مختلف العصور، وأكدت حرصها على التعاون مع المركز الثقافي القبطي وجميع الجهات المصرية والدولية لكل ما يخدم تراثنا القومى وبلدنا الغالية.

وأضافت أن التعاون مع المركز الثقافي يعد الثاني في مجال نشر التراث القبطي، حيث تتولي إيجي جيت مهمة توثيق مسار العائلة المقدسة، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي التي تمكننا من مشاهدة المسار والأماكن التي أقامت بها العائلة المقدسة في مصر، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تحظى بدعم كامل من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، الذي عقد أكثر من اجتماع معنا، حيث عرضنا على قداسته جميع الجهود التي نقوم بها والبرنامج الذي أعددناه عن مسار العائلة المقدسة والذي يتيح لأكثر من ملياري مسيحي في العالم من مشاهدته والتعرف على الرحلة الروحانية العظيمة التي قامت بها العائلة المقدسة في مصر.

من المعروف أن إيجي جيت مهتمه بتوثيق التراث المصرى خاصة الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والاسلامي باستخدام أحدث آليات التصوير والرقمنة كما تعمل في مجالات إنتاج البرمجيات ومنصات التجارة والسياحة الإلكترونية.