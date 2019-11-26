شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. امتحان أولى ثانوى يناير المقبل "ورقى" بأسلوب التقييم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاريع تنموية فى بورسعيد وشمال سيناء، وإعلان وزارة التربية والتعليم، أن امتحان أولى ثانوى فى يناير المقبل سيكون ورقيا وبنفس أسلوب التقييم الجديد، إضافة إلى موقف مرتضى منصور من إقامة مباراة السوبر الأفريقي فى قطر، وغيرها من الأخبار.

وفيما يلى موجز أخبار مصر لساعة السادسة مساء..

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوى العام ليست بسيطة أو سهلة وهناك فئات كثيرة من الطلاب، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى النظاميين وهم الموجودين فى المدارس وهؤلاء يمتحنون من خلال التابلت أما المجموعة الثانية، هم طلاب الخدمات والموجودون فى السجن والطلاب المصريين فى الخارج وسوف يؤدون الامتحان ورقيا ولهم كنترول خاص بهم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية فى نطاق محافظتى بورسعيد وشمال سيناء، وأبرزها المرحلة الأولى من ميناء شرق بورسعيد بإجمالى 5 كم، ومحور 30 يونيو، بجانب أنفاق 3 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس.

علم ”الخليج 365” أن القائمة النهائية للمرشحين بالتعديل الوزارى المرتقب سيتم رفعها لرئيس الجمهورية لمراجعتها قبل عرضها على البرلمان، وذلك بعد أن اعتمدت الجهات المعنية أسماء المرشحين.

يعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال جلسة طارئة بعد غدا الخميس، للنظر فى ترشيح رئيس الجمهورية من يشغل منصب محافظ البنك المركزى لمدة أربع سنوات.

أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه من المتوقع أن تمت محاولة الإطلاق الثانية للقمر الصناعى المصرى "طيبة 1" مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة 11:09 مساءً بتوقيت مصر.

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه من المقرر الانتهاء من أعمال ترميم قصر البارون في 31 ديسمبر المقبل بشكل كامل، مشيراً إلى أن القصر سيحتوي علي معرض يحكي تاريخ مصر الجديدة من العاصمة المصرية القديمة وحتي اليوم، مشيرا إلى عربة "الترام واي" التي تم وضعها في القصر، حتي تشاهد الأجيال الجديدة أول عربة لترام مصر الجديدة .

في إطار خطة تطوير منظومة النقل لتواكب زيادة أعداد سيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضي على صنعها 20 عاما، شهدت اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنه 1973 في شأن المرور.

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أعدت شركة المقاولون العرب أول فيديو يحكى قصة أول أنفاق لقناة السويس، والتى تم افتتاحها اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنه تم رفع إغلاق البيت الأبيض الذى استمر لفترة وجيزة صباح اليوم، بعد أن دخلت طائرة المجال الجوى المحظور فى منطقة واشنطن العاصمة.

نشرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية قائمة بأبرز المقتنيات والمجوهرات التى تمت سرقتها من متحف القبو الأخضر للفنون فى مدينة درسدن الألمانية أمس، الإثنين.

يواجه المليونير الفلسطيني الأصل محمد حديد والد عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، أمرا بهدم قصره الذى يطلق عليه اسم "مؤسسة النجوم" ويقدر بـ 100 مليون دولار، فيما تبلغ مساحته 3 ألاف قدم مربع.

نجح الفنان محمد رمضان، في حصد جائزة المطرب الأكثر شعبية في قارة أفريقيا لعام 2019، بعد مشاركته في حفل afrimawards الذي أقيم في نيجيريا منذ أيام.

شيرين سيف النصر هى واحدة من جميلات الوسط الفنى، التى تأثر الجمهور بأعمالها على مدار سنوات طويلة، حيث كانت لها علامة مميزة من حيث الشكل والأداء والمضمون، لها محطات فنية لا تنسى سواء فى السينما أو الدراما، مثل "المال والبنون 2"و"من الذى لايحب فاطمة"و"النوم فى العسل"و"سواق الهانم" و"أمير الظلام"، وغيرها.

أعلن رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى فى مقر القلعة البيضاء، رفضه رسميا خوض لقاء السوبر الأفريقى أمام الترجى المقرر له 14 فبراير المقبل بقطر.

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على ضم أحمد فتوح وعبد الرحمن مجدى لاعبا المنتخب الأولمبى لمعسكر الفراعنة الجديد، المقرر له فى مارس المقبل.

علق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على قرار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإعلان انسحابه من السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمحدد له 14 فبراير المقبل فى قطر