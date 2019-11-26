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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. الفرسة "دولامة" الأغلى فى مزاد خيول وزارة الزراعة بـ 819 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وشهد المزاد توافد العديد من عشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، حيث تسلموا كراسة الشروط وقائمة بأسماء الخيول وأنسابها وأصلها ودفع التأمين الخاص بالمزاد ، كما شهد المزاد عرض لكل حصان أمام الحاضرين، واستعراض سلالته وتاريخ العائلة .
وضم المزاد 27 حصان، من عائلات معروفة للخيول العربية الأصيلة وهم "هدبان، كحيلة، دهمه، صقلاوى، عبيان، عبيه"، وأسمائهم " مرشدى، ومباهى، وسلوام، و ابسم، وسمسم، ووهايب، وحجى، وجهادى، وبهجات، وضامن، وضابى، وشمس النهار، و رئيس، ومنير الدين، وعفيه، ووسيم، وواعد، وكحل العين، وأبو المحاسن، ووافق، وخلود ، و توم، واليس، وشايب، وترجسيان، وناروز، ودولامه".
وأكدت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء الخيول العربية، أن المزاد يقام لبيع خيول فائض المحطة، مؤكدة أن هذا المزاد يحظى باهتمام خاص من جانب محبى الخيول العربية فى مصر ويستعد لها أصحاب المزارع الخاصة، الطامحين فى ضم سلالات جديدة من خيول الزهراء إلى خيولهم، من محطة الزهراء الخيول التى تعد إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط .
وقالت رضوان ، إن المحطة تستقبل، العديد من عشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، لحضور المزاد الذى تقيمه مرتين على الأقل سنويًا، لبيع فائض إنتاجها من الخيول العربية، والبالغ عددها داخل المزرعة 500 حصان ومهر.
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