"محلية النواب" تلزم الحكومة بحل أزمة نقص المياه بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق لإنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها.

ووجهت اللجنة بأن تتولى الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال تدبير الموارد المالية المطلوبة والتي تقترب من الـ10مليون جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.

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جاء ذلك في اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه.

وقال أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة رأت أن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر ولابد من توفير أموله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة على مستوي العديد من مشروعات الشركة التي تقوم بالتنفيذ، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها رؤي أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب على إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.

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