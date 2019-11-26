وكيل النواب: التأمين الصحي مشروع قومي لا يقل عن السد العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أشاد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالمشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في جنوب بورسعيد، والتي تضم مجمعا صناعيا يضم 118 مصنعا، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وأنفاق 3 يوليو لربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، مؤكدا أن ما حدث اليوم هو نقلة تاريخية وحضارية لبورسعيد لم تحدث من قبل.

وأوضح وهدان، في بيان اليوم، أن المنظومة الصحية الشاملة هي عمل إنساني في المقام الأول من الرئيس السيسي للمصريين، وهي مشروع قومي لا يقل عن السد العالي ونصر أكتوبر، حيث إنه يخدم ويحافظ على صحة وكرامة المصريين.

وأكد أن الـ 5 سنوات الماضية شهدت تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي ونهضة اقتصادية شاملة في جميع الجوانب، وكذلك المشروعات الاقتصادية تؤتي ثمارها والبنية التحتية للدولة المصرية تضاهي دول العالم الكبرى.

وشدد وكيل مجلس النواب، على أن مصر من خلال قيادة الرئيس السيسي عبرت كل الأخطار والعراقيل والمؤامرات التي كانت تستهدف الدولة المصرية.