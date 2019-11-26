الإفتاء: الخميس.. أول أيام شهر ربيع الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، هو المتمم لشهر ربيع الأول 1441 هجرية.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان اليوم، أن بعد غدٍ الخميس 28 نوفمبر، هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجرية.
وهنأت دار الإفتاء المصرية، الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيدها عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.
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