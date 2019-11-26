"نقل النواب" عن افتتاح المشروعات القومية: "السيسي يبني مصر من جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالمشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذه المشروعات تؤكد للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن الرئيس يبني مصر من جديد.

ووجه " زين الدين"، تحية قلبية للرئيس السيسي، على ماكشفه من أن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحًا منذ 15 عامًا، لكنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة، قائلا: "ولما المشروع ده أطرح من 15 سنة طب ما أتعملش ليه علشان هو كان مطلوب بنية أساسية تخدم عليه ومنها الأرض اللي في شرق بورسعيد، ومعرفناش نعمله علشان كان محتاج أموال كتيرة، وكان قدامنا خيارات نعمل الشغل ويبقى فيه شغل لولادنا ولا نقول احنا عملنا وميبقاش فيه متطلبات تنجح المشروع".

وأكد النائب، في بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية محور 30 يونيو، الذي افتتحه الرئيس السيسي، وبلغت تكلفته نحو 8.5 مليار جنيه، مؤكدا أهمية هذا المحور لتسهيل حركة التجارة وإقامة المشروعات الاستثمارية داخل المناطق والمدن التي يمر بها.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر في مجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكباري، مشيرًا إلى ان هذه المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط.